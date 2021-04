Ma tegin need arvutused, et me kõik ikka teaksime, mis hinnaga teenust ostame. Ei ole ju mõeldav, et me läheme poodi, juuksurisalongi või eraarsti juurde ning tarbime aasta aega mingit teenust, kuid hinda ei küsi. Loomulikult ei pretendeeri minu arvutuskäik absoluutsele tõele ja ega majanduses ei olegi võimalik selliseid summasid nii täpselt välja arvutada, aga ma usun, et see siiski annab aimu suurusjärkudest.