Meil lihtsalt ei ole selliseid naljasaateid, mis päriselt naerma ajaksid. Mõni võtab muigama, enamasti on piinlik. „ENSV” on olnud enamvähem normaalne ja kellele see sari on meeldinud, see võib julgelt proovida ka „Tuuli Roosma meest”, sest stsenarist on neil sarjadel sama. Ah et millest jutt? Loe artikkel läbi, saad teada.