PÄEVA TEEMA | Vaktsiinitalguline: mu rõõm laupäeval saadud üllatusdoosist muutus üleöö olematuks

Elame põneval ajal. Paar nädalat tagasi teavitas mu 31-aastane poeg mind, et ta on juba esimese vaktsiinidoosi kätte saanud. Ise olen 52 ja riskigruppi ei kuulu. Sestap kehitasin imestades õlgu ja elasin oma vaktsineerimatuses edasi nagu enamik eestimaalasi.

Suure reede hommikul, tiba enne kaheksat, saabus meditsiinimaailmas õlgadeni sees olevalt tuttavalt teade, et süstmistalgute raames on avanenud võimalus ka minu eas tegelastele.

Loomulikult asusin küünte krabinal regama. Sain asjaga ühele poole nõksa peale kaheksat. Kella kümnest ilmus meedias teave, et terviseamet on selle aktsiooni keelu alla pannud. Jõudsin juba röögatada: “Hõissaa vastlad!“. Siis aga tabas silm teksti, et need, kes juba registreerunud, saavad ikkagi süsti kätte. Hea seegi!