Eerik-Niiles Kross: Sputnik-V on propagandatoode, oma inimeste kiire vaktsineerimine ei ole ilmselt kunagi olnud Kremli prioriteet

Kui Venemaa president Putin 11. augustil 2020 teatas, et Venemaa on registreerinud „maailma esimese koroonavaktsiini“, et ta „teab“ et vaktsiin on töötav ja pakub tõhusa immuunsuse ja et ka tema tütar on sellega juba vaktsineeritud, oli läänemaailma reaktsioon uudisele skeptiline.