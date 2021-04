Noori, kes seisid vaktsineerimisjärjekorras, alandati, näidati koht kätte, saadeti koju selle eest, et julgesid näidata initsiatiivi. Küsimus pole ju selles, nagu tahaksid noored vaktsineerida end üksnes selleks, et reisida. Nende eesmärk on sama, millele kutsub üles valitsus - kaitsta mitte üksnes ennast, aga oma vanemaid ja vanavanemaid. Isegi kui eakad vanemad vaktsiinist keelduva, saavad end vaktsineerivad noored neid hoida.