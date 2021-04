Esimeses osas pealkirjaga „Millist Isamaad mina valiksin?" said sõna laulja Ivo Linna, ajakirjanik Igor Rõtov ja ettevõtja Kadi Lambot.

„Olen erinevatel valimistel andnud ilmselt kõige rohkem oma hääle Isamaale," märkis kohe alustuseks Rõtov. „Praegusel hetkel tundub mulle, et ma ei tee seda enam kunagi. Ma arvan, et Isamaa on end maha mänginud."