JUHTKIRI | Ühel häälel, aga mitte mustvalget juttu

Mööname, et kiiresti muutuvas koroonaolukorras pole sõnumite järjepidevust ja selgust alati kerge hoida. Alles see ju oli, kui AstraZeneca vaktsiiniga, mis kannab nüüd Vaxzevria nime, soovitati vaktsineerida alla 65-aastaseid inimesi. Soovitus oli teaduspõhine, sest enne kasutusloa andmist oli vaktsiinikatses osalenud liiga vähe üle 65-aastaseid inimesi, et saanuks vaktsiini efektiivsuse kohta järeldusi teha. Ent praegu, nagu laialt teada, on soovitus paljudes Euroopa riikides pööratud vastupidiseks: vaktsineerige Vaxzevriaga pigem üle 60-aastaseid. Seegi soovitus on teaduspõhine, sest üksikutel alla 60-aastastel selle vaktsiiniga vaktsineeritutel on tekkinud ebatavalisi tromboosijuhtumeid. Samal ajal on aga kinnitust leidnud, et vaktsiin on tõhus ka üle 65-aastastele.