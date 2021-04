Praegu on mängus inimeste tervis ja elud ja majanduse heakäik. See pole enam ministeeriumist kohvimasina pihta panemine või ametiauto erasõitudeks kasutamine, mis sundis mõni kuu tagasi Mailis Repsi poliitilist vastutust võtma. Oma tööga mitte hakkama saamine on samaväärne põhjus tagasi astumiseks kui riigi vara omastamine. Küsimus ei ole süüdlaste otsimises, vaid selles, kas vigadest õpitakse ja suudetakse käike operatiivselt ümber planeerida. Senine vaktsineerimise korraldus on aga olnud viga vea otsa.