Minu hinnangul on täna kaks peamist põhjust, miks Soomes viirus levib. Üks on noorte korteripeod ja teine on ehitustööd. Mõlemaid on keerulne reguleerida.

Jari Komulainen on ärimees, kes on tuntust kogunud ka Soome endise presidendi Mauno Koivisto väimehena.