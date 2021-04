„Me elame eraldusjoonel. Sõda käib tänini. Küla on palju väiksemaks jäänud, infrastruktuuri ei ole. Me olime väga rõõmsad, et meil õnnestus võita see projekt ning luua rõivaste parandamise ja õmblemise töökoda. See on meil ümbruskonnas praktiliselt ainus. Kliente on palju, mistõttu avasime filiaali Mariupolis,” rääkis venekeelsele Delfile Valentina Naumovitš.