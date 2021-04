JUHTKIRI | Kogu (muutuv) tõde AstraZenecast: võib edasi vaktsineerida

Riigikogu esimees Jüri Ratas andis Eesti vaktsineerimisplaanile kõva hoobi, kui loobus AstraZeneca vaktsiiniga kaitsesüstimisest. Ratase samm oleks õigustatud, kui perearst on talle tõesti öelnud, et see vaktsiin talle ei sobi. Paraku on Ratas andnud puudulikke selgitusi. Iga tähtis poliitik võiks aru saada, et vaktsineerimise mõttes on nad praegu enamat kui olümpiasportlased, kelle tervisehädade avalik arutamine on tavaline asi.