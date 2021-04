AUTORIKÜLG | Eve Kallaste: õhtukool on eeskujuks tuleviku gümnaasiumile!

Miks ma arvan, et üks hea peaga iseseisev introvert võiks tahta õhtukoolis õppida? Sest minu laps tegi just sellise valiku. Möödunud kevadel oli tema otsusest teada saamine mulle rohkem kui üllatus.

Tütar rääkis keskkooli kandideerimise vestlusel kooli juhtkonnaga sellest, kuidas soovib pärast põhikooli lõppu enda kooliteed jätkata. Üheskoos jõuti järeldusele, et parim variant sellise inimese jaoks, kes iga päev kohal käia ei soovi, on mittestatsionaarne õpe. Ausalt, kui ta mulle rõõmsalt sellest teada andis, siis loomulikult oli tunne selline, et kus ma nüüd last kasvatades niimoodi mööda panin?! Õhtukool?!

Mis pärast edasi sai? Miks võiks ka gümnaasiumid õhtukooli-sarnaseks muutuda?