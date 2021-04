Lennart Käämer: mehelikkuse kriis ja Franco vari katoliku kirikus Eestis

Nädal tagasi avaldus Taavi Minniku sissevaade ekstenstrilisse katoliiklikusse liikumisse TFP ehk Tradition, Family, Property (EPL 02.04). Eestis on selle ideoloogiast ja vormist inspireeritud SAPTK ja portaal Objektiiv.

Minnik toob oma loos Poola näitel välja, et noored mehed, keda TFP värbab, on provintsipiirkondade luuserid, kel naistega ei lähe ja kes ühiskonnas kohta ei ole leidnud. Kuid ometi on neiski vajadus realiseerida end meestena ja leida õigustus oma humanitaarsele bakale.

Möödunud suvel korraldas ka SAPTK noormeestele mõeldud suveakadeemia. Kolme päeva jooksul said nad Kernu mõisa väärikas miljöös osa loengutest ja osalesid aruteludel. Seitlid sirged, lipsud ees.

Olen mõnedega nendest noortest kohtunud, vestelnud. Kõikide osalejate eest ei oska rääkida, aga need, keda tean, provintsionanistide profiilile ei vasta. Tegu uudishimulike ja taibukate noorte inimestega, kel ees helge tulevik. Küsisin nendelt endilt, mis neid SAPTK suunas tõmbab.