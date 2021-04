Vivienne Westwood 80. Disainerite disainer, keda teavad ka inimesed, keda jätab mood suuresti külmaks

Vivienne Westwoodi kollektsiooni kuuluvad tooted on alati levitanud poliitilisi sõnumeid: näiteks on ta võidelnud tuumarelvade ja kliimasoojenemise vastu ning nõudnud inimõigustest kinnipidamist. „See on mind kogu elu motiveerinud. Olen ärevil selle pärast, mis võib maailmas inimestega juhtuda,” selgitab ta soovi maailmas toimuvasse aktiivselt sekkuda.

Provotseerimissoov on temaga alati kaasas käinud. Näiteks külastas Westwood ajakirjanike rõõmuks 2016. aastal WikiLeaksi loojat Julian Assange’i, kes varjas end aastaid Londonis Ecuadori saatkonnas. Möödunud suvel osales Westwood meeleavaldusel, kus võideldi Assange’i USA-le väljaandmise vastu.



Suur osa Westwoodi loomingut on praeguseks jõudnud muuseumitesse ja Vivienne Westwoodi nime teavad ka inimesed, keda jätab mood suuresti külmaks. Moeajakiri Vogue nimetab Westwoodi tema suurel juubelil disainerite disaineriks ja see ei ole pelgalt sõnakõlks.