Laisa perenaise toidud. Kauaaegne toidublogija soovitab kaht lihtsat toitu, mis "valmivad ise"

Juba aastaid edukalt toiduvaldkonnas tegutsev Andra Kalda (34) on õppinud Tartu ülikoolis bioloogiat ja kaks aastat arstiteadust, peale selle tudeerinud Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal. Andra armastus toidu vastu on pärit lapsepõlvest, mil lemmikmäng oli onutütardega suvekodu puuriitade vahele rajatud restoran. Ühtlasi on kustumatu mälestuse jätnud vanaema oma toitudega. „Vanaema valmistatud täidetud paprikad, liharullid, kooresed kastmed, kanakoivad ja Napoleoni tort olid maailma parimad.”

„Oma esimese roa valmistasingi vanaemale, kui olin koolist koju jõudnud ja vanaema töölt koju ootasin. Katsin laua nagu restoranis. Tegin pokaali sisse kihilise magustoidu, kuid kahjuks ma ei mäleta, mida pearoana serveerisin. Vanaema võttis üllatuse hästi vastu ja mängis minuga restoranimängu kaasa,” meenutab Andra.