Silver Meikar: valgusfoor viitab, et valitsus ei kavatsegi piiranguid tühistada

Valgusfoori tuled võivad ajas lõputult vahetuda ning sellise kujundi kasutamine on selge sõnum, et kriisist väljapääsu pole. Veelgi enam, isegi „roheline" tuli ei tähenda valitsuse plaani järgi kõigi vabaduste taastamist, vaid kohustab näiteks kerge köha puhul koju jääma, luua võimalused distantsõppeks ja HOIA rakendust kasutama. Ehk lukus suve on oodata igal juhul?