Võida vähem asju!

Paljude esemetega seondub mingi pisikene emotsionaalne mälestus, aga kui ma pole neid asju aastaid kasutanud, siis kas ja kui kaua oleks mõistlik neid alles hoida? Teisalt tehakse nii palju ilusaid uusi asju, aga kas mul on neid kõiki tõesti vaja? Millegipärast on nii, et uute asjade saamine käivitab hetkeks ajus mingeid õnnehormoone. Aga kahjuks see tunne hääbub segamini elamises suhteliselt kiiresti.

Ilmselt on tuttav see vana probleem, et midagi pole selga panna, aga tegelikult on riidekapp punnis. Sahtleid ei julge avada – pole kindel, kas need pärast ka kinni lähevad, sest on viimse piirini asju täis. Lapsed ei oskagi koristada, kui asju on liiga palju ja neil pole oma konkreetset kohta.

Tegelikult on küsimus meie valikutes ja selles, kas me vajame või lihtsalt tahame neid asju? Kui leian oma elamisest midagi, mis pole juba kolm aastat kasutust leidnud, siis on suhteliselt kindel, et ma ei vaja seda.

Kas tead, kui palju ressursse kulub ühe uue teksapaari tootmiseks ja selleks, et need jõuaks teisest maailma otsast sinu jalga? Kas teadsid, et on võimalik oma seisma jäänud kasutuskõlblikele asjadele mugavalt koju järele kutsuda Uuskasutuskeskuse auto? Kas tead, millised asjad sobivad teisele ringile ja kuidas jäätmeid õigesti sorteerida? Kus asuvad sinu kodule lähimad Jäätmejaamad? Kuidas sina indiviidina saad teha paremaid valikuid homse suhtes? Kuidas olla paremini kursis oluliste kliimateemadega?

Anna ära kõik sellised asjad ja koge mõnusat tunnet teadmisest, et sinu kasutud asjad pakuvad teisel ringil rõõmu inimestele, kellel on neid vaja. Lisaks jäävad ostmata uued asjad ja seeläbi vähendame oma mõju keskkonnale.