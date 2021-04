Parempoolne Indrek Luberg: Isamaa juhid kardavad võimu kaotada ja kasvatavad e-hääletusest loobumisega vaid sisepingeid

Sel nädalal üllatas Isamaa eestseisus ettepanekuga pikendada aasta võrra praeguse juhtkonna volitusi. Põhjenduseks toodi koroonaolukorrast tulenevad kogunemispiirangud. See on hämmastav, sest juba varem olid Parempoolsed välja pakkunud lihtsa lahenduse, kus hübriidvormis on võimalik ühendada paber- ja e-hääletus, nii et erakonna liikmed saaksid ohutult hääletusel osaleda.