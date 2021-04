Vanasti öeldi ikka et „mesto aktjora v bufete" (näitleja koht on puhvetis) ehk sage tipsutamine oli näitlejatöö lahutamatu ja loomulik osa. See olevat drastiliselt muutunud: noor näitleja suhtub näiteks väga kriitiliselt sellesse, kui lavastaja tuleb vindisena proovi. Sama tüüpi probleem näikse olevat Aivar Mäe juhtumi puhul: erinev suhtumine juhtumisse tuleneb suuresti põlvkondlikust kuuluvusest ja sellest, mida peetakse normaalseks.

"Ka minu isa käitus nii"