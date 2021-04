Liitlaste esindajad said teada, et Eesti loodab kriisis nende panusele. Aga vastased kuulsid kaitseväe juhatajalt Martin Heremilt, et „vaatamata ühiskonnas levinud arusaamale hübriidsõjast, küberrünnakutest või droonilöökidest on peamine sõjapidamise ja vastase alistamise viis ikka jalaväelasest püssi ja saabastega sõdur teise riigi pinnal”. Selle vastu aitavat Heremi väitel ainult samaväärne konventsionaalne jõud.