Ukraina ja Venemaa pingelises vastasseisus pole välistatud sõjaline konflikt

Sõjaline konflikt Kiievi ja Moskva vahel pole välistatud: Ukraina piiri äärde kogunevad Vene sõjaväelased, kuid praegu arvuliselt neist suureks sissetungiks ei piisa. „Kui Moskva otsustab, et sõda on kasulik – siis see tuleb. Kui otsustab, et ei ole, piirdub ta väljapressimisega ja vahetab päevakavas Aleksei Navalnõi Ukraina vastu,” märgib Novaja Gazeta analüütik Julija Latõnin. Mida tähendab „kasu”? On see territoriaalne või geopoliitiline? Keda venelased praegu proovile panevad, kas ainult Ukrainat?