Suessi kanali õnnetuse valguses on teravalt esile kerkinud probleem, mis on tegelikult kestnud mitmeid kuid -- konteinerveod. Globaalse pandeemia tõttu eeldati eelmisel kevadel kaupade nõudluse vähenemist ja majanduse jahtumist, kuid tänu riikide ulatuslikele toetuspakettidele ollakse praegu läbi aegade kõrgeimate mereveo kaubamahtude juures.

Viimase 6-8 kuu jooksul on meretranspordi hind Hiinast Euroopasse tõusnud keskmiselt 300% ja Hiinast USA-sse 160%. Selle hinnatõusu maksavad kinni tarbijad.