Kui see ei oleks nii traagiline, siis võiks öelda, et mu elu on nagu mingis jaburas komöödiafilmis. Mul on mitu sõpra, kes on käinud viimastel nädalatel protestimas. Samas on mul kodus politseinikust mees, kes on seal patrullinud. Politseihordide koondamisega ainult süvendatakse nende paranoiat ja siis nad muutuvadki politseinike suhtes hüsteeriliseks.