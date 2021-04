Indrek Saul: Eesti riiki peaks juhtima nagu Bolti ja TransferWise’i

Eesti riik meenutab tüüpilist loidu ettevõtet, mis katsub lihtsalt nina vee peal hoida ja suurema plaanita ellu jääda. Pole visiooni, ambitsiooni ega strateegilisi eesmärke. Teenitud raha jagatakse ringi, selle asemel et keskenduda konkurentsivõime suurendamisele ja kasvule – saada riigina rikkamaks, tervemaks ja õnnelikumaks.

Valitsusel ja riigikogul peaks olema sama selge visioon nagu Boltil või TransferWise’il – kuhu ja kuidas meie riik järgmise kümne või 20 aastaga välja jõuab. Need arengukavad ja strateegiad, mida seni on tehtud, on pikad, lohisevad, igavad ega kõneta kedagi.