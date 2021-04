Priit Võigemast: ma ei häbene tunnistada, et olen küllaltki kergeusklik ja naiivne inimene. Pigem selline hiline küpseja

Palju auhindu võitnud Võigemast pole varasest edust hoolimata lasknud kunagi kuulsusel endale pähe tõusta. Teater ei ole sel nädalal 41. sünnipäeva tähistava Võigemasti elus sugugi ainus asi. „Mõni peab haarama pintsli ja maalima, teine võtma fotoaparaadi, kolmas minema psühholoogi juurde. Mina võtan pilli, pööran silmad pahupidi ning mõnikord ärkan sellest nõidusest alles viie või kuue tunni pärast,” ütleb Võigemast.

Kas mõnikord juhe kokku ka jookseb? Või kui elu on parasjagu keeruline, saab pinge laval välja elada?

Jookseb-jookseb, aga ma arvan, et näitlejad ei kipu eriti psühholoogi juurde. Peaaegu kogu maailma dramaturgia on ju pekkis suhetest. Tegelased kisendavad ja karjuvad üksteise peale, lähevad teineteisele kallale ja lõhuvad nõusid, laamendavad, märatsevad, tapavad ennast ja teisi ja ütlevad välja kõik, mis sülg suhu toob.

Nad on vaidlustes nii kiired, nii osavad, vastuargumendid on neil alati varnast võtta. Elus ei juhtu seda kunagi, vähemalt mina ei oska niimoodi. Kui on mingisugune tüli, siis on kohutav vaikus ja pikad pausid. Eriti võimas on vaadata stsenarist Aaron Sorkini filme või sarju. Tema dialoogid on kohutavalt vaimukad ja tegelased moodustavad selliseid põimlauseid, et karju appi. Nauditav on vaadata, kui näitlejad suudavad selle kõik ka ära mängida. Päriselus selliseid tegelasi muidugi ei kohta. Aga eks kunst ongi suurem kui elu.

Mis iganes sul enda elus ka poleks, kas oled loomingulises kriisis või suhtega karil, on sul võimalik laval, kõigi pahaaimamatute pilkude all, teraapiaga tegeleda. Ja kui sa ei teeskle, siis on sellest ka päriselt abi. Ent see on kahe teraga mõõk: laval saad ennast välja elada, kasvõi kogu hingekese laiali laotada ja võib-olla hakkabki kergem, aga su probleem lahenes ainult laval, mängult. Päriselt on probleem endiselt alles, aga jõud on otsas.