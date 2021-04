Hüvasti, Philip! Lugu vaesest printsist, kes võitis kogu eluks Elizabethi südame

Ta ei kurtnud kunagi, et pidi noorena sedavõrd palju näguripäevi nägema või elas pidevas rahapuuduses. Talle oli võõras kurta emotsionaalse tasakaalu kaotanud ema üle või rääkida oma armukese juurde põgenenud isast. Prints Philip pööras oma elu tragöödiad iseenda tugevuseks ja võlus juba esmakohtumisel printsess Elizabethi südame.

10. juunil oleks prints Philip saanud 100-aastaseks, kuid kolm kuud varem tema eluküünal kustus. Perekond on öelnud, et ta lahkus rahulikult – surm tuli tema juurde, justkui võttis tal õrnalt käest ja läinud ta oligi. Philipi kõrval oli tema eluaegne partner ja armastatu, kuninganna Elizabeth II, keda prints nimetas hellitavalt Lilibetiks.

Mereväes koos Philipiga teeninud Mike Parker märkis, et ehkki vabal ajal oleks noor prints võinud daame saada nii palju, kui kulus, ei vaadanud prints võõraid naisi. Parker mõistis, et see, kes Philipit kodus ootab, peab olema äärmiselt eriline tütarlaps.