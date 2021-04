Kuulus investor Charlie Munger (ta on koos Warren Buffettiga Berkshire Hathaway kaasasutaja ja juht) on öelnud: inimese käitumist on lihtne ette ennustada. Ära kuula tema sõnu, vaid vaata, mis on tema peamine motivaator ja see ennustab kõige paremini, mida ta teeb. Riigiga on paraku samamoodi.