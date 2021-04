JUHTKIRI | Kuhjame hagu uueks tervisetulekahjuks

Vähene füüsiline aktiivsus ja ülekaalulisus on ju nii koroona kui ka paljude teiste haiguste riskitegurid. Juba paarist-kolmest kuust, rääkimata tervest aastast, võib piisata, et lapse või täiskasvanu niigi napp liikumisharjumus aastateks täiesti nullida. Ettekäändeid jääda diivanile või arvuti taha lösutama on praegu tavatult palju. Pealegi on distantsõpe, kodukontor ja e-kaubandus kõvasti kärpinud igapäevatoimetuste tõttu liikumist. Lühemalt öeldes: kuhjame praegu usinalt hagu uuteks tervisetulekahjudeks.