Liina Kersna: peame julgema öelda, kui on raske, ja küsima abi. Muidu ei pea me vastu

Te olete distantsõppe ajal järjest rohkem rõhutanud vaimse tervise hoidmise olulisust. Alustades alusharidusest: kas olete nõus, et täistööajaga kodus töötavate ja samal ajal lasteaialaste eest hoolitsevate vanemate ja laste vaimne tervis on saanud suure löögi? Selle üle, kes võib last lasteaeda viia, on olnud päris palju segadust ja tõlgendusi. Kes siis tohib, ilma et oleks oht saada „vastutustundetu” tiitlit?

Ma mõistan ülihästi, kui keeruline on töötaval vanemal jätta lasteaialast koju. Lastega pered on selgelt ühes haavatavamas grupis. Näiteks mul on tuttav pere, kus on neli last – kolm õpivad kodus põhikooli distantsõppel, ema-isa teevad kodus kaugtööd, kõige väiksem käib lasteaias. Minu meelest on normaalne, et väike laps saab olla vahepeal lasteaias, kui kellelgi ei ole temaga aega päeval kodus tegeleda. See on täiesti aktsepteeritav.

Millegipärast jäi see inimlik sõnum varju. Valitsusest jäi kõlama „vältimatu hädavajadus” ja „normaalne vanemlik hool” ning osas lasteaedades oli seetõttu tugev vastuseis, kui kodus töötavad vanemad tahtsid oma lapsi vahel neile tuua. Vanemad ei julgenud ka öelda, et see käib neile üle jõu – kannatasid hambad ristis, pisikesed lapsed istusid tunde nutiseadmetes ja pidid kuulma kümneid kordi päevas oma vanematelt: ära palun sega!

Nüüdseks on ka õiguskantsler öelnud, et lasteaial ei ole õigust otsustada, kellel on õigust tuua oma laps lasteaeda ja kellel mitte. See on lapsevanema otsus. Ja sellepärast me ka ei pannud lasteaedu kinni – pered on väga erinevates olukordades.

