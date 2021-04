Naised ja mehed on võrdsed. Võib küsida, kas keegi kahtleb, et naised on inimesed? Tegelikult vägagi kaheldakse, kui naisele ei pakuta tooli ja mehed ise istutavad ennast toolidele. Tegemist on patriarhaadi kirka avaldumisega. Meestega võrdseid õiguseid on naised taotlenud juba peaaegu kaks sajandit, aga ikka ei taha mehed isegi tooli anda. Ebavõrdsust naiste ja meeste vahel on palju. Pole saavutatud sugudevahelist võrdsust.