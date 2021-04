Kliimakriis on tegelikul eksistentsiaalne küsimus ja mitte üks poliitiline teema teiste seas. Kogu looduslik mitmekesisus, aga ka inimühiskond on saanud tuhandete aastat jooksul areneda ja püsida tänu erakordselt stabiilsele kliimale. See tasakaal on nüüd meie tegevuse tulemusena paigast ära, ohustades nii loodust kui ka meie kõigi heaolu. Seepärast on küündimatu ehitada võltsvastandusi keskkonnahoiu ja majandusarengu vahel.