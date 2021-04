Urmas Sõõrumaa: kas me ei julge unistada mereooperist seetõttu, et põlvneme pärisorjadest?

Vaatame aga, mis meil kahjuks praegu ees laiutab. Jah, Reidi tee on üpris hästi õnnestunud, juhul kui kinnisvaraarendus seda ümbritsevatel tühermaadel astub õiget jalga. Praegune sadamaala seda lähestikku ümbritseva arendusega on aga nagu Segasumma suvila. Igaüks on midagi kokku klopsinud ja nii on see sinna ka jäänud. Linnahall on sootuks nagu kramp säärelihases, mis tahaks ennast sirutada, aga valu ei luba. Isegi kui kogu linn merele avada, siis linnahall jääks sinna kui täiesti sobimatu mausoleum.