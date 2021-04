Mart Niineste: võitlus viirusega vajab sõjaaja mõtlemist

No kuulge - see sõda on raske, kuid võidetav. Eesliinil on meie omad inimesed. Nagu ka Eesti Umbluurahva Kommuuni esindajad Toompea lossi ees. Meil käib Vabadussõda, vaenuväed lähenevad Kehrale, müütiline rusikas peab langema lauale.

Säärane olukord nõuab enese kokku võtmist. Mis tähendab ka tõika, et sõja ajal kehtib argipäevast märksa rangem õigusruum. Ülikoolis seletas professor meile lihtsalt: “Kuulutatakse välja mobilisatsioon, osavõtt on üliloid. Võetakse paar kõrvalehoidjat või desertööri kinni, puuakse sõjakohtu otsusel hoiatuseks teistele oksa ning peagi on kutsutud rivis.”