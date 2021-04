Mina küll söandan väita, et sõjalist kokkupõrget Ida-Ukrainas ei tule (mis ei välista paaritunnilist tulistamist kõikidest raudadest), sest juba on astutud mitmeid samme koostöö suunas - Venemaa välisminsiter Lavrov ja Bideni eriesindaja, eksriigisekretär Kerry kohtumine New Delhis, kahe riigi Lähis-Idaga esitegelejate telefonikõne kohe pärast Biden-Putini teist telefonikõnet jne. On ka kolmas jõud ehk Hiina, keda kiputakse meedias ära unustama. Sestap tuletagem järgnevalt pisut meelde ajalugu, et oleks lihtsam edasisi arenguid jälgida.