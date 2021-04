Finantskuritegevuse tõkestamise ekspert: kaugtöö pakub uusi võimalusi ka petistele

Juba üle aasta kestnud koroonapandeemia on kasvatanud küberkuritegude hulka. Finantspettuste kontekstis kasutatakse palju ära asjaolu, et inimesed on kodus ja põhiline suhtlus käib pangaga läbi digitaalsete kanalite. See loob petiste jaoks soodsa pinnase, kuna kui „pank“ neile helistab, siis tundub see inimestele loomulik ja usaldusväärne.

Näiteks on viimasel ajal levinud manipuleerimisründed, kus inimestele helistatakse ja üritatakse panka sisselogimiseks andmeid kätte saada, esitledes ennast pangatöötajana. Kas siis saada kätte paroole või krediitkaardi numbreid või kaardi tagaküljel olevat cvc numbrit jne. Tasub meeles pidada, et päris pank selliseid andmeid kunagi ei küsi.

Üks levinud petuskeem on ka investeerimispettused. Inimestele lubatakse, et kui sa nüüd kohe investeerid siia meie poolt pakutavasse imepärasesse võimalusse, siis tuleb rikkus sinu õuele. Osalt meelitatakse inimesi, osalt ka survestatakse. Paraku on kurjategijad pahatihti päris head psühholoogid ja kui nad on inimese juba n-ö konksu otsa saanud, siis võivad nad olla päris veenvad.