FOTOREPORTAAŽ | Malis teeniv 21-aastane tartlanna: rahvusvahelisel operatsioonil osalemine tuleb kasuks igale sõdurile

On naistepäev. Seersant Kairini jaoks algab see hommikuse äratusega kell 4.45. Ta võtab relva, kuulivesti, rakmed, pinnaseradari, granaadiheitja, punkrivastase granaadi ja kaks kildgranaati ning läheb soomukisse. Mõni tund hiljem patrullib ta jalgsi Nigeri jõe kaldal Sidibe külas. Õhutemperatuur on üle 45 °C ja lähedal asuva jõe tõttu on õhuniiskus suurem, mis teeb olemise tunduvalt raskemaks. See on mässutõrjeoperatsiooni Barkhane tavaline päev.

Kairin on 21-aastane Tartumaalt pärit neiu, kes oli ajateenistuse lõppedes saavutanud rühmavanema ametikoha.