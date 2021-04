Koroonaviiruse levik on võrreldes kuu aja taguste äärmiselt ärevaks tegevate näitajatega kõvasti koomale tõmmanud. Piirangutest on kasu olnud. See pole muutnud peaminister Kaja Kallast üle Eesti valijate jaoks kallimaks, ehkki viiruse plahvatusliku levikuga kaasnenud reitingu langus on pidurdunud.