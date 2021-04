Kuidas inetutest Crocsidest sai ülemaailmne (moe)edulugu

Nii mõnigi jalavari on aastate jooksul saanud kahesugust tähelepanu: ühed armastavad ja teised vihkavad. Ei Nike kossutossud Foamposite, New Balance’i botased 990 ega ka luksusmargi Balenciaga populaarsed ketsid Triple S ole saanud nii palju tagasisidet kui Crocsid. Ajakiri Time nimetas Crocsid 2010. aastal lausa üheks maailma 50-st hullemast leiutisest. Kuigi kõik justkui vihkaksid Crocse, on need iroonilisel kombel ülimalt popid. Neid kannavad paljud staaridki, nt Justin Bieber ja Rihanna, ning Ameerika Ühendriikide president George W. Bush ja Ühendkuningriigi tulevane kuningas prints George. Muide, kui kuninglik võsuke tumesiniste Crocsidega pildile jäi, kasvas Crocside müük amazon.comi esindaja sõnul 1500%.