Heiki Suurkask: kuutõve vastu ei vaktsineerita

Kuutõbi pole just meditsiinitermin ja tänapäeval oleks seda haigete inimeste kohta kasutada lausa solvav. See-eest on kuutõbi (ingl lunatics, lunacy, lunatic fringe) leidnud endale kindla koha poliitilises terminoloogias.

Kuutõbisus tähistab enamasti seda, et inimene loob endale maailmast moonutatud, fakte eirava ettekujutuse ja hakkab väljamõeldud ohu või vaenlase vastu fanaatiliselt võitlema. Mõistus kaob ja sügavalt sisse kasvatatud refleksid hakkavad möllama. Mida ideoloogilisem on olnud ühiskond, seda soodsam pinnas on kuutõve kujunemiseks.

Siit ka põhjus, miks me nägime Tallinna meeleavaldustel tüüpilist orwellilikku „kaksisoima” (nn uuskeeles doublethink).