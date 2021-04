Juhtimine on üks keeruline amet. Selle kohta on kirjutatud meetrite kaupa raamatuid: kuidas juhtida inimesi ja protsesse, kuidas juhtida kriise ja kutsuda esile muutusi. Aga üks on kindel – iga juht teab, et kõige olulisem on see, et kõik saaksid aru, kes juht on. Kelle käes on voli otsustada ja mis suunas minnakse. See on põhitõde.

Viimasel ajal on mul tekkinud kummaline kahtlus, et ei saa hästi aru, kes meie riiki juhib. Kelle käes on rool ja gaasipedaal ja pidur? Ning vast kõige tähtsam küsimus: kuhu suunas me liigume? Kas masin on rikkis või juht saamatu?