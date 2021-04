Peeter Mardna: süstist ja maskist keelduv viiruse levitaja tuleb kriminaalvastutusele võtta

Mida vaktsiinivastastega ette võtta?

Vaielda ei ole nendega mõtet. Euroopa inimõiguste kohus otsustas just, et kohustuslik vaktsineerimine on vajalik. Hiljuti tegi Anu Välba saate ühe COVID-19 läbi põdenud daamiga. Naine teatas, et tema maski ei kanna ja end vaktsineerida ei kavatse. Välba jättis küsimata: aga need sajad tuhanded eurod, mis teie ravimise peale kulutati – kas olete valmis selle ise kinni maksma? Need, kes reegleid ei järgi, põhjustavad ühiskonnale väga suuri kulutusi.

Vene ajal oli nii, et kui inimesel oli süüfilis või tripper ja ta andis selle haiguse oma diagnoosi teades edasi, siis tuli viieks aastaks vangi minna. See kord kaotati ära. Andke andeks, see on võib-olla inetu, aga minu meelest võiks olla nii: kui inimene end ei vaktsineeri ja maski ei kanna ning tema pärast keegi haigestub, siis tuleb ta kriminaalvastutusele võtta.



Missugune see karistus võiks siis olla?

Alguses võiks olla rahatrahv. Võiks olla ka nii, et kui inimene ei järgi kehtestatud reegleid ja jääb haigeks, siis kaob tema juhtumi ravimisel haigekassa kate.

Aga kuidas seda kontrollida? Inimene saab ju alati öelda, et järgis kõiki reegleid, aga jäi haigeks.

No näiteks kui teda on kutsutud vaktsineerima, aga ta ei tule. Kui ta ei kanna maski.

Igal inimesel ei saa ju järelevaataja sabas olla.

Mõnes asjas järgime seadusi väga pingsalt, aga eluga ei arvesta. Demokraatia hakkab mulle mõnes mõttes vastu. Vastutus peab olema. Võtame kodusünnitused. Aastas on 12 000–14 000 sünnitust. Alati võib tekkida olukord, mis vajab silmapilkset sekkumist. Kui kõik sünnitaksid kodus, sureks meil aastas 300–400 last. Meil tohib kodus sünnitada, kui abi on 30 kilomeetri kaugusel. Aga see tähendab ju tegelikult kaks korda 30 minutit: kiirabi sõidab sinna ja haiglasse ka, kokku tund. Kiiret keisrit nõudvad juhtumid ei pruugi haiglasse jõuda.