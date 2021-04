VENE PILK | Andrei Šumakov: Nõukogude Liit 2.0 - isegi Brežnevi anekdoodid on järsku jälle mõistetavad

Jälgides 21. aprillil toimunud protestiaktsioone ja Vladimir Putini pöördumist, sain üksnes kinnitust, et ajalugu kulgeb ringi mööda – mis sest, et vähemärgatavate muudatustega.

Tänapäeva Venemaa meenutab üha enam brežnevlikku stagnatsiooniaegset Nõukogude Liitu. Riigijuht pole enam noor. Seda ei suuda varjata ükski kosmeetiline operatsioon. Putinil täitub peagi 70 eluaastat. Üha rohkem peab ta otsima abi kirjalikest märkmetest. Tõsi, ta kõneleb arusaadavalt ja rõhutab pidevalt riigi kontrolli all olevate telekanalite abiga, et on suurepärases füüsilises vormis. Kuid peavadki olema kasvõi märkamatud erinevused.