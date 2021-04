TEINE KALLAS | Ossinovski: perekond Helme on valimiste eel muutunud väga Venemaa-sõbralikuks

„Avamise puhul on oluline, et oleks kokku lepitud ühiskondlikud prioriteedid, mida lahti tehakse. Oleme selles kontekstis näinud ka avalikku vaidlust teadusnõukoja ja peaministri vahel. Nõustun teadusnõukojaga, et koolid on prioriteetsemad kui kõrtsid.”

„Ukraina ümber toimuv eskalatsioon ei ole naljaasi, see on väga tõsine. Meie praegune välisminister on olnud liiga passiivne ja hallivõitu.”

„Perekond Helme on Venemaa suhtes muutunud väga leebeks ja sõbralikuks. See on muljetavaldav, kuidas on hoidutud kriitikast Valgevene teemal. Kohalikud valimised on tulemas ja loodetakse Keskerakonnalt Narvas ja Lasnamäel hääli ampsata.”

Urmas Reinsalu

„Praeguses julgeoleku olukorras, kus me saame ka Ameerika Ühendriikidest suure julgeoleku abiraha, anda ise signaal, et Eesti asub oma planeeritavaid kaitsekulusid vähendama, on kõige rumalam ja riigivaenulikum samm. Ma loodan, et valitsus ei julge selle kallale minna.”

„Eesti peab olema suhetes Venemaaga, arvestades Ukraina piiri taga toimuvat ja opositsioonijuht Navalnõi rasket seisundit, oluliselt agressiivsem kui välisminister Eva-Maria Liimets seda on. Eelmisel aastal sai kokku lepitud, et NATO idatiiva riikide kohtumine peab toimuma Eestis – see tuleb kokku kutsuda lähiajal ja sinna tuleb kaasata USA uue administratsiooni kõrge esindaja.”

„Praegune välisminister on oma võttest selili. Ta on enesetsensuuri seisus. Praegune välisminister on Keskerakonna mandaadiga. Keskerakonna hoiak suhetes Venemaaga ei ole ju saladus.”

Eva-Maria Liimetsa kriitikale ajendas opositsionääre eilne Esimene stuudio ERRis.