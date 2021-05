Investeeringut väärt käekotid, mille võib paarikümne aasta pärast korraliku juurdehindlusega maha müüa

On moeklassikat, mis on alati ostmist väärt – olgu need korralikud teksapüksid, kvaliteetne valge T-särk või must pintsak –, sest seda saab kanda aastakümneid. Ent käekoti valimine ei pruugi olla kõige lihtsam ülesanne. Siinkohal ei peeta silmas käekotte, mida sobiks kanda ka 20 aasta pärast, vaid sellised, mille võiks paarikümne aasta pärast korraliku juurdehindlusega maha müüa. Mõned neist, näiteks Hermèse käekotid, võivad seista garderoobis pikka aega ja nende hind ainult kasvab, sest nende soovijate nimekiri on väga pikk. Teised aga, näiteks Chanel 2.55, ei lähe kunagi moest.