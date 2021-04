Natalie Mets: vihaselt paukuvad feministid peletavad teised naisõiguslusest eemale

See küsimus on täiesti õigustatud ja on faktina alati häirinud ka mind. Lugesin üles, et eestikeelsete kanalite peale kokku on ERR-il ja Kukul kokku 12 sellist saadet. Nendel saadetel on kokku 21 saatejuhti, kellest 17 on mehed ning 4 naised. Võib-olla jäi mõni saade või saatejuht loendamata, aga pilt on selge ja probleem olemas.

Või on see üldse probleem, et poliitikat analüüsivad Eestis peamiselt keskealised heteromehed? Nad ilmselt mõistavad ju olukorda kõige paremini, sest poliitikat ka teevad peamiselt keskealised heteromehed.