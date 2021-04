"Sain elamuse, kui tahtsin liimipulka osta. Mõtlesin, et lähen vaatan Viimsis parki ja käin poes, kus on kaustikud, liimid ja pastakad –, seal on üks väike uks paremal pool. Laupäeval oli see kinni. Mõtlesin, et lähen siis ostukeskusesse. Pirital oli pood, kust võid kõike osta. Sõidad edasi, Meriväljal on maailmatu ostukeskus – kõike võid osta, püssi võid ka osta, kui tahad. Kõike!"