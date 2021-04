Kokku on Tallinn munitsipaaleluruumi järjekorda võtnud pea 2500 inimest. Kõige suurem osakaal linnalt eluruumi taotlejaid on Põhja-Tallinnas – pea 14 inimest 1000 elaniku kohta. Statistikakogumiku "Tallinn arvudes 2020" andmetel anti üürile kogu linnas 2019. aastal aga vaid napilt üle 400 korteri. Seadus ja linn on seadnud kriteeriumid, mille alusel inimene endale eluruumi taotleda saab, kuid enamiku jaoks tähendab see vaid järjekorras ootamist.