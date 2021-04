ALASTI MAAILM | Krister Paris: nakkav getoõhk. Kuidas maailma üks sallivamaid riike – Taani - kurjaks muutus

2019. aastal võitsid valimised sotsiaaldemokraadid, kuid nagu näha, mängib endiselt mõjukat rolli parempopulistlik Taani rahvaparteile. Viimane sai küll halvima tulemuse oma ajaloos, kuid vähemusvalitsus ei saa neid eirata. Nii olid populistid üks osapooli sel kuul saavutatud kokkuleppes, millega seatakse immigratsioonipoliitikas esiplaanile „Taani väärtused". Muuhulgas keeldutakse kodakondsusest kurjategijatele - aga ka pikaajalistele töötutele.

Kuidas ühes Euroopa kõige tolerantsemas riigis selline tõrjuv suhtumine võimust võttis? Mida toob see kaasa ühiskonnale tervikuna? Hea sissevaate Taani ühiskonda pakub üks Guardiani reportaaž sealsetest ametlikest getodest. Artikkel ise on küll kolm aastat vana, kuid nagu viimastest arengutest näha, on tegemist märksa pikema trendiga. Hoiatuseks meilegi.

Stigmatiseeritud, marginaliseeritud. Elu Taani ametlikes getodes.