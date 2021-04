Elin Kard: kunstnikele on omane vaesusega kohaneda, kuid olukord läheb päev-päevalt keerulisemaks

Kunstnikel, kes peamiselt tegutsevad vabakutselistena, on üle aasta kestnud pandeemia tõttu kõike muud kui kerge aeg. KuKu klubis ja ka ARS-is on liidu liikmetele avatud tasuta supiköök ja seda kasutatakse. Iga-aastase loometoetuse summa sai otsa 19. jaanuariks, pärast lisaeelarve kinnitamist on viimase kahe päevaga uude vooru laekunud juba 67 taotlust. Üks lootuskiir pimeduses on see, et peagi avatakse näitusesaalid, tõsi, esialgu maksimaalselt vaid 25% täitumusega. Kunstnike olukorrast räägib kunstnike liidu juht Elin Kard.