Inimväärne elu rajaneb headel elutingimustel alates lapsepõlvest läbi pikkade tööaastate kuni pensionipõlveni, mida saab nautida oma kodus pere, laste ja lastelaste seltsis kuni siit ilmast lahkumiseni. Kindlasti ei ole inimväärne elu selline, mille eesmärgiks on hirmuga töö rabamine, et koguda raha sammastesse hooldekodu tarvis, et saaks mähkmete vahel oma maise teekonna lõpetada.